Apprensione per le sorti del cantante Nicola Di Bari L'artista pugliese è ricoverato in rianimazione a Milano

E' ricoverato nel reparto di rianimazione a Milano al San Raffaele il cantante pugliese Nicola Di Bari. Pochi giorni fa aveva subito un delicatissimo intervento chirurgico al cuore, poi le sue condizioni si sono aggravate.

A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Nella foto in uno dei suoi concerti in Irpinia, ad Ariano dove era di casa. In migliaia nel luglio 2015 alla Stazione grazie al concerto organizzato dall'associazione Pro Loco Nuovamente. Ecco un nostro articolo sull'evento: https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/26282/in-migliaia-per-nicola-di-bari-e-la-stazione-risorge.shtml

Nato a Zapponeta nel foggiano, vincitore del festival di Sanremo nel 1971 e 1972, rispettivamente con Il cuore è uno zingaro e i giorni dell'arcobaleno. Noto per il brano tormentone "La prima cosa bella" e vincitore di Canzonissima nel 1971.

Al noto cantautore l'augurio da parte del mondo della musica e dei suoi tanti sostenitori, affinchè possa superare questo difficile momento.