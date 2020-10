DL Ristori, Conte:Frima Dpcm solo quando sicuri presenza somme "Erogazione automatica entro 15 novembre"

"Ci rendiamo conto della sofferenza economica e sociale, del forte disagio e del senso di frustrazione che tanti lavoratori, tante famiglie, tanti operatori economici stanno accumulando. Di qui la chiusura del dpcm solo quando siamo stati sicuri di aver trovato somme sufficienti per operare delle compensazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera.

"La modalita' scelta per l'erogazione e' quella che si e' rivelata piu' spedita negli scorsi mesi. Per coloro che avevano presentato domanda per i contributi del dl Rilancio e' prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, confidiamo al 15 novembre. Potranno richiedere il nuovo ristoro con erogazione entro il 15 dicembre anche le attivita' che non avevano chiesto gia' i contributi in precedenza". ha aggiunto il Premier Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera. (ITALPRESS).