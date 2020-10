Covid, Conte: In Italia scenario 3,cts condivide provvedimenti La diffusione del contagio ha raggiunto un picco massimo di 21.994 casi ieri

"In Italia nonostante le misure adottate la diffusione del contagio ha raggiunto un picco massimo di 21.994 casi ieri, e si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia segnalato ormai da 12 settimane. Allo stato, l'epidemia in rapido peggioramento risulta compatibile a livello nazionale con lo scenario di tipo 3 con rapidita' di progressione maggiore in alcune regioni. Per lo scenario 3 si prevede possibilita' di interruzioni di alcune attivita' maggiormente a rischio, incentivazione del lavoro agile, possibilita' di lezioni scansionate e Dad". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera.

"A tali misure si e' attenuto il governo nell'adozione del recente dpcm, non solo, una volta elaborato il quadro delle nuove misure il ministro della Salute ha inviato la bozza al Cts sollecitando un parere degli esperti. Il Cts lo stesso giorno, leggo letteralmente, dopo ampia analisi condivide i provvedimenti formulando alcune osservazioni che il governo ha recepito", ha aggiunto. (ITALPRESS).