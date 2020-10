"Sanzioni ai medici che si rifiutano di fare il tampone" Lo afferma Miozzo coordinatore del Comitato Tecnico Scientico nazionale

Gli ospedali "soffrono una pressione difficilmente sostenibile nel lungo periodo, soprattutto nei territori in ritardo nell'organizzazione dei percorsi dedicati ai pazienti Covid. L'unico modo per alleggerire è coinvolgere medici di famiglia e pediatri di libera scelta fornendo loro tutti i mezzi per operare, i materiali di protezione, gli strumenti diagnostici. Con l'accordo appena siglato tutti i cittadini potranno fare i tamponi rapidi con il loro medico". Lo afferma Agostino Miozzo, l'esperto della Protezione Civile che coordina il Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Corriere della Sera. E sul rifiuto di molti nedici dice: "Vanno coinvolti, anche ospitandoli in spazi dedicati se il loro studio non va bene. Naturalmente vanno messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza, senza escludere saurioni per chi si rifiuta". Quindi concorda con quanti definiscono "vergognose" le file di ore ai drive in: "Certamente sì. Ora però le Regioni stanno intervenendo attivando subito tutte le risorse del sistema nazionale. E poi dobbiamo promuovere, insistere, fare tutto il necessario stema scolastico in qualcosa che sia in grado di affrontare la crisi che stiamo passando. Dobbiamo difenderlo se non vogliamo trovarci centinaia di migliaia di ragazzi terrorizzati e affetti dalla sindrome della capanna".