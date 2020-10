Tutto quello che devi sapere sui codici sconto Groupon Le possibilità di spesa dei codici sconto sono infinite

Con il processo di digitalizzazione che ormai molte aziende hanno attuato, gli e-commerce continuano a crescere e questo consente all’utente di fare acquisti direttamente online approfittando di offerte e buoni sconto.

Naturalmente, le possibilità di spesa dei codici sconto sono infinite: oltre alle cene e alle vacanze, si possono comprare regali, carburante, gioielli e oggetti di elettronica, potendo sempre contare su una significativa riduzione del prezzo.

Si tratta di una realtà ben consolidata, che vede ogni giorno migliaia di consumatori risparmiare senza dover rinunciare a nulla.

Come risparmiare con i buoni sconto Groupon

Per risparmiare su tutte queste categorie di prodotti può essere utile affidarsi a portali come Groupon, che permettono di accedere a voucher e codici promozionali per aderire a un ampio numero di servizi.

Tramite questo sito, infatti, è possibile acquistare qualsiasi cosa: un corso, i biglietti del cinema, piccoli o grandi regali e articoli per la casa. Il tutto sempre in maniera conveniente e con una riduzione sul costo iniziale che può raggiungere percentuali davvero cospicue.

A ciò si aggiunge il fatto che gli esperti in fatto di convenienza oggi associano alle promozioni disponibili su Groupon i buoni sconto ottenibili su portali come Bestshopping, che dà ai suoi iscritti la possibilità di risparmiare offrendo una serie di voucher da utilizzare presso uno dei tanti e-shop convenzionati.

Per chiunque voglia risparmiare acquistando su Groupon, è possibile recarsi nella sezione che Bestshopping dedica al noto e-commerce e selezionare i codici sconto groupon che il sito mette a disposizione. Questo permette di avere un cospicuo risparmio sul totale, che va ad aggiungersi alla convenienza che il noto portale offre ai suoi utenti.

Come utilizzare un codice sconto su Groupon

Questi portali si avvalgono di iter più che semplificati, per permettere davvero a tutti di accedervi.

Basta infatti cliccare sul buono selezionato per avere immediatamente diritto a un codice sconto, che può essere utilizzato seguendo le procedure che supportano l'acquisto.

Più nel dettaglio, su Bestshopping dopo aver selezionato la promo desiderata, basta copiare il buono sconto che appare sulla finestra e cliccare sul pulsante che dal portale rimanda direttamente a Groupon.

Il codice promozionale deve essere inserito quando richiesto al momento del pagamento e permette di ottenere uno sconto sul prezzo pari alla percentuale indicata da Bestshopping.

Non solo codici sconto: i vantaggi del cashback

Se il risparmio ottenibile con i buoni sconto non è sufficiente, si segnala che su realtà come Bestshopping è possibile guadagnare anche su ogni singola transazione eseguita su Groupon e su moltissimi altri e-commerce online: il portale garantisce, infatti, un rimborso economico per ogni compera effettuata, con una percentuale che viene calcolata sul totale della spesa.

È il cosiddetto cashback, il metodo innovativo che ha già fatto il giro del mondo e che da tempo è una realtà consolidata anche nel nostro paese.

Il motivo per il quale questa formula rappresenta un beneficio per chi acquista online è legato al fatto che il rimborso che viene garantito è un importo che va ad accumularsi su un salvadanaio personale, che l'utente può riscuotere al raggiungimento di una certa cifra.

Anche in questo caso, per essere certi di ottenere il cashback è importante seguire un semplice iter suggerito dal sito di riferimento, in modo da procedere con gli acquisti solo dopo aver effettuato l'accesso sulla piattaforma specializzata.

Da qui, è possibile selezionare il negozio sul quale si vogliono effettuare le compere – su Bestshopping, per esempio, è possibile scegliere tra oltre 1500 shop convenzionati- oppure guadagnare ulteriore cashback tramite l'acquisto di nuovi buoni spesa.