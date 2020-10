Covid, Di Maio: "Ha messo in ginocchio il Mondo" "Dobbiamo reagire". Le parole del ministro degli Esteri da Gerusalemme

"Stiamo vivendo un momento difficilissimo e di dolore. La pandemia ha messo in ginocchio il mondo e dobbiamo reagire". Lo ha scritto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, sulla sua pagina Facebook. "L'ho detto anche al mio omologo israeliano a Gerusalemme, dove ho visitato il memoriale della Shoah in ricordo delle vittime dell'olocausto. Questa e' la parete in memoria di donne, uomini e bambini italiani uccisi atrocemente dal regime nazifascista. Una preghiera, con il cuore, per chi ha sofferto uno dei momenti piu' bui dell'umanita'". (ITALPRESS).