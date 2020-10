Corte dei Conti: accordi tamponi rapidi tra medici e pediatri Il via libera agli accorsi si lavoro per il rafforzamento e prevenzione del Covid

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, hanno dato il via libera agli accordi collettivi di lavoro che prevedono il coinvolgimento dei medici di base e dei pediatri per il rafforzamento delle attivita' territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-cov-2 mediante l'esecuzione, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di tamponi antigenici rapidi. (ITALPRESS).