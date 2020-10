Cancelleri: Farò includere Ateco imprese bus turistici Nel Dl ristori non è stato inserito il codice che li rappresenta

"Il momento e' delicatissimo oltre che complicato. Con il Dl Ristori il Governo dimostra comprensione e velocita' d'azione per arginare i disagi di tante categorie colpite dalla stretta dell'ultimo Dpcm. In queste ore numerosissime associazioni che rappresentano le imprese di bus turistici, mi stanno contattando perche' non e' stato inserito il codice Ateco che li rappresenta tra i fruitori degli aiuti previsti nel dl ristori. Sono in contatto con il ministero dell'Economia per provvedere e determinato a includerli". Cosi' il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri. "Inoltre sono in contatto con regioni e sindaci per capire le difficolta' a utilizzare queste imprese per i servizi aggiuntivi al trasporto pubblico locale, piu' di 6.000 imprese di bus turistici infatti sono ferme da mesi e comprendo che ancor prima dei ristori loro sarebbero ben disposti a tornare a lavorare", conclude Cancelleri. (ITALPRESS).