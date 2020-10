Covid-19, a Palermo la protesta del mondo dello spettacolo La manifestazione contro l'ultimo Dpcm che sta mettendo in ginocchio il settore

In circa 400 tra attori, musicisti, comici, operatori, costumisti davanti al teatro Massimo di Palermo. Il mondo degli spettacoli protesta contro il governo e l'ultimo DPCM che sta mettendo in ginocchio tutto il settore, per via delle chiusure di cinema e teatri. Insieme agli artisti anche i giostrai che in coro chiedono di riaprire in sicurezza o essere tutelati dal punto di vista economico per riuscire a superare nuovamente questo momento di difficoltà. (Italpress)