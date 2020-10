Piemonte verso sospensione didattica in aula superiore In queste ore si sta valutando l'ipotesi di emanare una nuova ordinanza

La Regione Piemonte, apprende Italpress da fonti qualificate, sta valutando se emanare nelle prossime ore un'ordinanza che azzeri la didattica in presenza per le scuole superiori. L'intera didattica sara' quindi a distanza, rispetto alla soglia minima del 50% finora fissata. L'ordinanza scatterebbe lunedi', e' in corso un confronto finale con l'Ufficio scolastico regionale, prima di ogni decisione. Procede intanto il piano di screening che riguarda RSA e residenze anziani, un punto della situazione e' atteso nel pomeriggio. (ITALPRESS).