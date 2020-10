Al Ministero 92 mln pagamenti arretrati a professionisti Si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie a saldare il debito del 2019

Con l'accreditamento effettuato da parte del ministero dell'Economia e Finanze, si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie a saldare interamente il debito per le spese di giustizia relativo al 2019, pari a 92 milioni. Per effetto di tale disponibilita', il ministero della Giustizia potra' dunque procedere al pagamento degli arretrati in favore dei professionisti del settore, come gli avvocati che hanno prestato gratuito patrocinio e i consulenti tecnici. In una circolare diramata a tutti gli Uffici giudiziari, la Direzione generale degli Affari interni del ministero ha comunicato di aver provveduto all'emissione degli ordini di accreditamento a saldo delle esposizioni debitorie, con l'invito ad adottare ogni intervento organizzativo dal punto di vista amministrativo-contabile e a profondere il massimo sforzo possibile per consentire il tempestivo pagamento agli aventi diritto, cosi' da evitare ulteriormente l'allungamento dei tempi.

Nell'attuale situazione di emergenza, la doverosa estinzione dei debiti puo' infatti costituire anche un sostegno per i professionisti del settore, gia' colpiti dalla sospensione e dal rinvio delle attivita' processuali causati dalla crisi epidemiologica.

L'importo complessivo stanziato e' frutto di piu' provvedimenti adottati nel corso dell'anno: 20 milioni dal Decreto Rilancio, 35 milioni attraverso la legge di assestamento ai quali vanno aggiunti 37 milioni prelevati dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. "Si tratta di un intervento dovuto e lungamente atteso - commenta il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede -. Ringrazio il Mef, con cui c'e' stata una lunga e proficua interlocuzione, in particolare in questo difficile momento. Adesso dobbiamo lavorare per ridurre i tempi di pagamento ed evitare che questa situazione possa ripetersi anche in futuro" (ITALPRESS).