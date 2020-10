Arcuri: Presto 10 mln di test rapidi per medici di base Saranno distribuiti nelle prossime settimane

"Abbiamo comprato 10 milioni di test rapidi, li distribuiremo nelle prossime settimane alle Asl e poi i medici di base e i pediatri saranno in grado di fare i tamponi. Altra cosa che chiediamo ai medici e' quello di curare il piu' possibile i loro pazienti domiciliarmente, in questo modo si darebbe un grande contributo alla diminuzione del peso sugli ospedali". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, intervenendo a SkyTg24 Economia. (ITALPRESS).