Covid: 31.758 nuovi casi con 297 decessi La Lombardia la regione con più casi

Sono 31.758 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 31.084 di ieri. I decessi sono 297. Aumentano poi i tamponi effettuati, che passano a 215.886 rispetto ai 215.085 di ieri. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei guariti e' pari 5.859. Al momento sono 1.843 persone (97 in piu' di ieri). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (8.919), la Campania (3.669), il Piemonte (2.887), il Veneto (2.697).