Mes, Tajani: "Unico modo per avere contante subito" Il vicepresidente di Forza Italia: "Il vaccino è l'unico strumento per battere il Covid"

"Il vaccino e' l'unico strumento per battere il coronavirus. Non credo che prima dell'inizio del prossimo anno si possano avere le prime dosi, poi si trattera' di distribuirlo al maggior numero di cittadini, iniziando da anziani, forze dell'ordine e medici. Bisogna fare tutti gli sforzi possibili, ecco perche' bisognava chiedere i soldi del Mes per dare un contributo finanziario alla ricerca". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto su Rainews 24. "Il M5S ne sta facendo una questione dogmatica - prosegue - adesso se ne stanno rendendo tutti conto che e' il modo piu' conveniente per l'Italia, avendo uno spread e un debito pubblico alto, per avere denaro contante subito". (ITALPRESS).