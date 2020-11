Covid, Salvini: "Chiusura un disastro, cure e tamponi a casa" Le parole del leader della Lega, in una diretta Instagram

"Spero non si arrivi a nuove chiusure generalizzate perche' sarebbe un disastro. La soluzione c'e' e sono le cure e i tamponi a domicilio. Noi lo stiamo proponendo da nove mesi e lo dico a Conte che dice che bisognerebbe ascoltare le opposizioni. Noi non vogliamo poltrone, il luogo per discutere c'e' e si chiama Parlamento". Cosi' Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Instagram.

(ITALPRESS).