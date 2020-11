Covid, Zingaretti: "Dpcm? Lavoriamo per evitare lockdown" Le parole del segretario del PD

"Dpcm? La filosofia questa volta e' quella di concertare, responsabilizzare i decisori. In queste ore si stanno valutando quelle misure che siano in equilibrio, non invasive, ma che stringano possibilita' di relazione tra individui. Tutti stiamo lavorando per evitare la misura estrema del lockdown". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del PD, intervistato a "Mezz'ora in piu'" da Lucia Annunziata. (ITALPRESS).