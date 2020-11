Covid, stretta su negozi e spostamenti: verso il nuovo Decreto Una scelta unitaria nazionale per fermare il Coronavirus. Conte firma domani il Dpcm

Chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, stretta nella circolazione e spostamenti fra le regioni, provvedimenti contenitivi per gli over 70 e blocco della circolazione alle 18. Sono queste alcune delle proposte emerse questa mattina nel corso della riunione fra governo, regioni ed enti locali alla quale, assieme a governatori e sindaci, hanno partecipato anche i ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia e il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Al centro del confronto c'è stato il tema della gestione della crisi "differenziata" per singola regione o se dare una impronta nazionale alle misure da adottare. La maggior parte dei governatori si e' espressa per questa seconda ipotesi sebbene tutti, fatta eccezione per il presidente della Regione Campania, abbiano sottolineato l'esigenza di evitare un secondo lockdown generalizzato. La base dalla quale si parte, come ha ricordato Boccia, e' "il documento dell'Istituto Superiore di Sanita' e il sistema di monitoraggio" che governo e regioni hanno condiviso con il comitato tecnico scientifico e che contempla una "serie di ipotesi che devono scattare automaticamente.

Se l'indice di trasmissione supera un certo livello - oggi ci sono 11 Regioni oltre 1,5 e 2 regioni oltre 2 - allora alcune misure gia' previste dal piano che abbiamo condiviso e aggiornato insieme devono scattare in automatico". Per questo, ha sottolineato il ministro "non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola, ma deve dipendere dall'indice di trasmissione in ogni singola regione". I governatori, con il presidente della Conferenza delle regioni, hanno spiegato che "piu' ci sono misure nazionali piu' e' possibile dare un senso di uniformità" all'azione contro la pandemia. Inoltre, ha aggiunto Bonaccini, misure di carattere nazionale "sarebbero piu facili da spiegare al Paese, anche perche' la situazione e' diffusa in tutto il territorio. Meglio qualche misura piu' restrittiva oggi, per evitare di intervenire ogni settimana", ha poi sottolineato. Una posizione che, seppur con declinazioni diverse, trova concordi tutti i governatori.

Dalle Regioni, infatti, si sottolinea che a differenza di marzo, quando la pandemia colpiva piu' duramente al Nord che nel resto d'Italia, oggi la curva del contagio e' pressoche' omogenea in tutto il Paese. Da qui la richiesta di interventi di carattere nazionale. Dalle Regioni sono arrivate al governo proposte di interventi quali, ad esempio, la chiusura dei centri commerciali e il blocco della circolazione alle ore 18. In alcuni casi, si e' parlato anche della possibilita' di interventi ad hoc su alcune fasce sociali, come gli anziani over 70 ai quali si potrebbe "raccomandare" di non uscire di casa. Una stretta viene chiesta dai governatori anche alle slot machine presenti nelle tabaccherie e che, con la chiusura delle sale bingo, favoriscono gli assembramenti in spazi chiusi.