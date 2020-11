Maurizio Costanzo, Proietti rimarrà vivo nella memoria "Abbiamo vissuto sullo stesso pianerottolo, era molto divertente incontrarci la mattina"

Maurizio Costanzo avrebbe voluto organizzare un collegamento con Proietti in occasione dei suoi 80 anni in apertura alla seconda puntata del Costanzo Show ma si è risvegliato con la triste notizia della scomparsa dell'attore romano. "Che dire, oggi avrebbe compiuto 80 anni - dice il conduttore su Rtl 102.5 - e quindi volevo salutarlo all'inizio della registrazione della trasmissione, invece potrò solo far fare un applauso al suo ricordo e al mio. Molti anni fa io e Proietti abbiamo vissuto nella stessa casa, sullo stesso pianerottolo, ed era molto divertente incontrarci alla mattina perché era molto foriero di battute, di situazioni. Che dire, è scomparso un grande attore, tutti lo sanno e non era prevedibile, almeno per quanto mi riguarda non sapevo dei suoi problemi. Rimarrà vivo nella memoria di tutti". "In genere la mattina ci vedevamo e mi raccontava delle battute, delle cose che evidentemente gli erano accadute di notte - aggiunge Maurizio Costanzo - Io facevo la radio allora, lui l'attore, ma non era ancora il Maresciallo Rocca, parliamo degli anni '70, un po' di tempo fa. E' morto un grandissimo attore, per me dopo Gassman e Albertazzi c'era lui. Pensate allo Shakespeare che interpretava, me lo ricordo anche nelle commedie musicali. Poi Il Maresciallo Rocca, interpretato in maniera sublime, è diventato un personaggio rimasto nella memoria, forse ancora più della mandrakata". (Italpress)