Eyeliner - il segreto del trucco Il trucco è una delle forme di bellezza più popolari per le donne di tutto il mondo

Eyeliner per il trucco perfetto! Si dice che tra amore e l'odio è una fragile linea, lo stesso si potrebbe dire sull’eyeliner. Le donne hanno paura di prenderlo e utilizzare, ma il timore per quanto riguarda l'eyeliner è infondato, considerano i truccatori. È vero che la sua applicazione richiede precisione, ma ce ne sono alcune trucchi che possono aiutare a mantenere la mano ferma mentre si disegnano le linee, così come rimuovere le imperfezioni senza distruggere la forma.



Nel caso in cui non sei un’esperta nella gestione dell'eyeliner, ma vuoi un simile trucco, iniziare a imparare alcune tecniche di tracciamento. È preferibile che la linea sia lunga e preferibilmente applicata in una sola volta. È molto più complicato e più destinato a fallire nel tentativo di disegnare l'eyeliner da diverse linee spezzate.

Inoltre, la forma dell'eyeliner varia a seconda del momento del giorno. Per il giorno, optare per una linea sottile applicata sulla palpebra superiore vicino alle ciglia. Per la sera, puoi trasformarla rendendola più sexy ed estendendola oltre l’angolo esterno dell’occhio. L’intero sforzo sarà premiato perché questo trucco durerà tutto il giorno o la notte senza modifiche.

L’eyeliner colorato è il miglior complice di qualsiasi trucco occhi. Non più una semplice linea per dare profondità allo sguardo, l’eyeliner diventa colorato e grafico, protagonista per illuminare qualsiasi trucco su occhi verdi, azzurri e marroni. Cosmetico decorativo indispensabile, l’eyeliner colorato può dare vita al trucco leggero e chic, ma anche a un trucco occhi particolare complesso: dallo spessore del tratto alla posizione rispetto alla palpebra, le possibili combinazioni tra le tonalità sono quasi infinite.

Come abbinare l'eyeliner al colore degli occhi. Affinché le linee colorate evidenzino perfettamente la bellezza degli occhi, si dovrebbe prendere in considerazione il colore dell’iride quando si sceglie la tonalità dell’eyeliner. I toni rosa, arancio, giallo, blu e argento sono adatti per le ragazze con gli occhi azzurri, i colori viola, prugna o bronzo per le ragazze con gli occhi verdi, tutte le sfumature di lilla e verde per gli occhi marroni, le ragazze con gli occhi grigi possono scegliere qualsiasi colore. Tra l'intero arcobaleno di colori, spicca il blu, che è la tonalità più popolare nel trucco e si adatta a tutti i colori degli occhi.

Come disegnare doppie linee colorate. La maggior parte dei truccatori applicano il doppio eyeliner. Questa è un'opzione abbastanza interessante per coloro che hanno paura di sperimentare colori vivaci. I truccatori suggeriscono una combinazione di un eyeliner colorato e uno classico nero o marrone. Sono disponibili due opzioni di applicare il doppio eyeliner:

1) Tracciare una linea nei colori classici sulla palpebra superiore e su quella inferiore applicare l’eyeliner colorato che si incontrano nell’angolo esterno dell'occhio. Oppure giocare con i colori: sulla palpebra superiore disegnare una linea viola e su quella inferiore - verde, o viceversa. La combinazione di colori può essere qualsiasi secondo il gusto e desiderio;

2) Disegnare una linea colorata larga quanto due sulla palpebra superiore, quindi tracciare una linea fine nei colori classici alla base delle ciglia.

Eyeliner colorato nel trucco. L’eyeliner colorato non richiede tanta chiarezza come quello nero, il che le rende molto più facili da disegnare. La tecnica per creare eyeliner colorati non è praticamente diversa da quella standard. L'unica cosa a cui vale la pena prestare attenzione è che spesso gli eyeliner colorati non sono sufficientemente pigmentati, il che significa che per una linea brillante e intensa è meglio applicare uno strato aggiuntivo.



L'eyeliner contribuirà a rendere gli occhi più luminosi ed espressivi, e per il trucco nello stile di "smokey eyes" o "cat eyes" è indispensabile. Scegliendo un eyeliner di alta qualità, renderai il trucco degli occhi perfetto. Vari colori di eyeliner permetteranno di apparire ogni volta diversa.