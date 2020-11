626 casi positivi in Puglia, 4 morti in provincia di Foggia La mappa dei contagi

626 nuovi casi positivi in Puglia su 4.060 tamponi effettuati. La mappa dei contagi è così distribuita: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia Bat, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi appartenenti a residenti fuori regione. Nove i decessi nella giornata di oggi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi e 4 in provincia di Foggia. I casi attivi, allo stato attuale sono 12569 mentre ammontano a 6619 pazienti guariti.

Il quadro attuale: casi confermati 19928, positivi attuali 12569, nuovi casi 626, a domicilio 11775, ricoverato 793, deceduti 740, guariti 8619.