Macerata, il prete: "E' più grave l'aborto o la pedofilia?" Bufera sul vicario del vescovo: il video della messa è virale sul web

E' bufera sul vicario del vescovo di Macerata, don Andrea Leonesi, che durante l'omelia ha messo a confronto l'aborto e la pedofilia. Il primo è "il più grave degli scempi", la seconda "non voglio dire che non sia niente, è una cosa gravissima. Ma cosa è più grave?". Don Leonesi, sulla scorta di un video diffuso dal sito di news Cronache Maceratesi, lo ha detto ai fedeli durante la messa del 27 ottobre nella chiesa dell'Immacolata. Il video è diventato in poco tempo virale sul web ed ha provocato la reazione di Sinistra Italiana, che ha chiesto al mondo cattolico di prendere la distanze da quanto pronunciato dal sacerdote: "quelle parole non nascondono una visione della società arcaica e patriarcale di fronte alla quale il silenzio e l'indifferenza non sono ammessi".