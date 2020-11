Covid, bozza Dpcm: coprifuoco dalle 22 alle 5 In vigore fino al 3 dicembre. E' quanto si legge nella bozza prestata dal governo alle Regioni

"Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute". E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus che il Governo sta presentando alle Regioni. "E' in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi", prosegue il testo. Il provvedimento dovrebbe essere in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. (ITALPRESS).