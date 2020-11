Coprifuoco alle 22 e zone rosse: ecco i contenuti del Dpcm In arrivo una ulteriore stretta, ma la Campania non è in zona rossa

E' in arrivo il nuovo Dpcm con una ulteriore stretta per le misure anti covid.

Com'è noto saranno distinti i territori, su base regionale, in tre zone: verde, arancione e rossa a seconda della gravità della situazione del contagio e dell'affollamento degli ospedali.

Tra le zone rosse potrebbero essere inserite Lombardia Piemonte e Calabria ( e forse Alto Adige e Valle d'Aosta).

Questi i punti salienti:



- Didattica a distanza al cento per cento per le scuole superiori (in Campania com'è noto c'è già un'ordinanza più restrittiva che elimina la didattica in presenza anche per gli altri gradi di istruzioni)



- Centri commerciali chiusi nel week end e nei giorni festivi



- Musei, sale bingo, sale scommesse chiuse

-Mezzi pubblici occupabili al 50 per cento della capienza

COPRIFUOCO NAZIONALE DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SUCCESSIVO



- Zone Rosse :_ sospese attività di servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, estetisti. Sospesa ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione di mense e catering continativo su base contrattuale a condizione si rispettino protocolli. Consentita invece ristorazione a domicilio e da asporto.

Anche seconda e terza media in Dad.

Stop allo sport all'aperto, salvo in prossimità della propria abitazione



- Stop spostamenti in entrata e in uscita nelle regioni ad alto rischio salvo esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.



- Stop Crociere



- Stop concorsi pubblici e privati (prove preselettive e scritte e di abilitazione all'esercizio delle professioni sospese, a meno che si valutino i candidati su base curriculare o telematica)