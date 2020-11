Giornalisti, rinviate le elezioni per il rinnovo del Consiglio LA decisione del presidente Carlo Verna

Il presidente Carlo Verna ha rinviato le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, fissate in questo mese di novembre (8, 15, 22). Il Cnog potra' adottare un regolamento sulle procedure elettorali in modalita' telematica, sulla cui elaborazione sta gia' lavorando il Comitato esecutivo che sara' supportato dalla Commissione giuridica. Le linee generali del regolamento saranno sottoposte all'esame e alla discussione del Consiglio nazionale convocato per il 18 e 19 novembre prossimi.

(ITALPRESS).