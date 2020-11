Addio a Gigi Proietti: dal Campidoglio il corteo funebre Le esequie alla Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo

Si è aperta in Campidoglio, dove ha ricevuto il saluto dell'Assemblea Capitolina, la cerimonia funebre dedicata a Gigi Proietti. Dopo aver fatto il giro della statua del Marco Aurelio, il feretro dell'attore, scortato dagli agenti motociclisti della polizia urbana di Roma Capitale e dai Carabinieri, è stato omaggiato da Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, che ha sostituito il sindaco Virginia Raggi, assente perchè positiva al Covid, ma che si collegherà in video dalla successiva tappa della cerimonia, al Globe Theatre, che d'ora in avanti sarà chiamato teatro Gigi Proietti, proprio per omaggiare quello che è stato lo storico direttore di questo teatro romano.

Qui a ricordare l'attore romano saranno numerosi colleghi. Il corteo funebre raggiungerà la Chiesa degli Artisti per le esequie blindate e in forma strettamente privata a causa dell'emergenza Covid. Saranno solo 60 le persone che potranno sedersi nella Chiesa di Piazza del Popolo. (Italpress)