Addio a Gigi Proietti, lungo applauso al Globe Theatre Molte le persone per rendere omaggio all'attore

Un lungo applauso ha accolto il corteo funebre che ha accompagnato il feretro di Gigi Proietti a Villa Borghese, dove ad aspettarlo nel suo Globe Theatre si sono ritrovati romani e amici. All'interno del teatro non si può entrare, se non provvisti di invito. C'è un silenzio inusuale, rispettoso, qualcuno porta in mano un fiore, una rosa. Entra la bara nel teatro elisabettiano, così come lo aveva voluto lui, e parte un secondo, lunghissimo applauso, sia da parte di chi sta dentro sia da parte di chi sta fuori. Fuori, si aspetta, per vedere l'uscita del feretro, per un ultimo saluto prima che il corteo si trasferisca a Piazza del Popolo, nella Chiesa degli Artisti, dove si svolgerà la cerimonia funebre. (Italpress)