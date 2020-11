Dpcm, Cirio: "Chiedo revisione su Piemonte" "I dati del governo sono vecchi". Così il presidente del Piemonte

Domani il ministro Speranza alle 13.30 verra' alla conferenza delle regioni, mi pare un segnale positivo". Cosi' Alberto Cirio, presidente del Piemonte, parlando con la stampa a Torino, in merito alle misure varate ieri sera dal Governo, e operative da domani, che pongono il Piemonte nella fascia rossa. "Riclassificazione? Chiedo che il Piemonte, e tutte le regioni siano classificati secondo i dati reali. Per questo abbiamo chiesto una nuova verifica" dei dati, aggiunge. "Quello che sto cercando di fare, e che il Governo in qualche modo ha accettato, e di re-inviare i dati della nostra regione. E chiedo venga prevista l'uniformita' di trattamento tra tutte le regioni.

I dati utilizzati sono vecchi, hanno dieci 10 giorni, il nostro indice Rt e' passato da 2,16 a 1,91, grazie alla stretta che abbiamo adottato" spiega Cirio. "Serve lucidita' di programmazione, per avere chiari i passi futuri. 4-5 regioni non sono valutabili, perche' non hanno trasmesso i dati. Io devo poter dire ai piemontesi, che le misure sono giuste, perche' lo sono per tutti" aggiunge Cirio. "Quello che conta, e' una logica chiara di Paese, il virus circola. Con forza e rispetto chiedo che ci vengano spiegate nel dettaglio le decisioni" conclude.

