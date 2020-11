Dpcm, fuga dalle zone rosse verso la seconda casa in Riviera Nessun assalto ma scattano i controlli delle forze dell'ordine

In fuga dalle zone rosse per raggiungere la seconda casa in Riviera. Un lunga notte di afflusso è stata registrata in Liguria da Piemonte, Lombardia e e Val d'Aosta, dove in base al nuovo Dpcm la circolazione verrà chiusa dalla mezzanotte.

"I proprietari di seconde case sono sempre i benvenuti e chi si e' mosso oggi lo ha fatto regolarmente. Se il Governo avesse previsto questo fenomeno, ampiamente prevedibile, avrebbe potuto disciplinarlo. Dunque, non alziamo barricate", ha commentato il sindaco di Bordighera Vittorio. A Diano il sindaco Giacomo Chiappori ha comunque predisposto controlli a campione tra i titolari delle seconde case, cui verra' chiesto di mettere per iscritto di non avere sintomi covid e non essere soggetti a isolamento fiduciario o quarantena. "Non ci trovo niente di male, anzi credo possa essere una risorsa per il nostro tessuto commerciale in un periodo difficile", ha detto degli arrivi il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni.

Nel savonese le polizie locali, incrementeranno i controlli stradali e se ci saranno segnalazioni faranno accertamenti nelle case delle vacanze. Il vicesindaco reggente di Alassio Angelo Galtieri ha escluso comunque che sia in corso "un'invasione significativa di seconde case".