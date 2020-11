Bufera su commissario sanità calabrese Saverio Cotticelli Conte: "Va sostituito con effetto immediato"

E' bufera sul commissario ad acta per la sanita' calabrese, Saverio Cotticelli, che, in piena emergenza Coronavirus e dopo la decisione di inserire la Calabria tra le zone rosse, incalzato ieri sera alla trasmissione di Rai3 "Titolo Quinto", ha ammesso che proprio lui avrebbe dovuto predisporre il piano Covid per la Calabria. "Perche' la Calabria e' zona rossa?", ha chiesto il giornalista nel corso della puntata. "Non lo so, i numeri non dicono questo", ha risposto Cotticelli. E sul piano Covid: "Io non sono il responsabile, hanno sbagliato. Si sono dimenticati che c'erano due regioni commissariate" e "hanno dato l'incarico al presidente della Giunta". Cotticelli ha riferito di aver inviato "un quesito al ministero" per chiedere "chi e' che deve fare il programma operativo Covid". Alla domanda su chi dovesse quindi fare il piano, il commissario ha risposto: "Io", leggendo il documento del ministero davanti le telecamere: "Nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate il potere/dovere di predisporre e adottare il programma operativo Covid-19 compete esclusivamente alla struttura commissariale. Il piano lo sto realizzando e la settimana prossima e' pronto".

Poi ha aggiunto: "Domani mattina saro' cacciato da qui". A stretto giro, sempre nel corso di "Titolo Quinto", e' arrivato il commento del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata':

"Il commissario Cotticelli si dimetta immediatamente. Stasera uno spettacolo indegno. Il commissario ha chiesto a un uscere quanti posti di terapia intensiva attivi ci fossero in Calabria. Assurdo. Si spiegano (anche) cosi tutte le omissioni di questi mesi". Poi, ha aggiunto: "La Calabria deve uscire subito dalla zona rossa. I medici in questi mesi hanno fatto un lavoro encomiabile. Non posso dire lo stesso di chi doveva organizzare la sanita' calabrese. Ora il Governo attivi subito posti di terapia intensiva, assunzioni e residenze Covid". Immediata anche la reazione del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli', che in un post su Facebook parla di "ammissione di responsabilita' del commissario di governo alla Sanita' della Calabria, Generale Cotticelli: 'non ho un piano covid!!!'", scrive Spirli'.

"E il ministro Speranza - continua - non ha controllato. Gliel'ho chiesto continuamente di non prorogare il commissariamento della sanita' Calabrese, proponendo una gestione condivisa per sei mesi e, poi, la restituzione della gestione ai calabresi. Mi ha detto di no. Ora, direi, ministro Speranza devi dimetterti", aggiunge Spirli'. "I calabresi ora sanno che la malasanita' non e' colpa della Regione, ma del Governo e dei suoi commissari", conclude Spirli'.

"Il commissario per la sanita' in Calabria, Saverio Cotticelli, va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto gia' nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanita'". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (ITALPRESS).