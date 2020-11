Associazione pellicceria, in Italia allevamenti visoni sicuri Tutti i tamponi analizzati sono risultati negativi

"In Italia gli allevamenti sono sicuri e molto distanziati tra loro (a differenza di quelli in Danimarca, che sono tutti nella stessa area). Le Asl li monitorano costantemente: nel nostro Paese ci sono state solo due analisi che hanno rilevato carica virale covid bassa". Lo dichiara in una nota Roberto Tadini, presidente dell'Associazione italiana pellicceria, riguardo ai numerosi interventi sui media riguardo all'abbattimento dei visoni negli allevamenti danesi per contenere la pandemia di Covid-19, di cui i mustelidi sono accusati di essere serbatoi. In paricolare, la prima analisi in cui e' stata rilevata carica virale covid bassa riguarda su un visone trovato deceduto, la seconda sulle feci a terra, sotto una gabbia vicina. "L'allevamento in cui sono stati fatti questi due rilevamenti - precisa Tadini - e' stato monitorato da agosto a oggi. Sui visoni sono stati eseguiti parecchie centinaia di tamponi in tempi successivi: sono sempre e tutti risultati negativi. Un grazie sincero va quindi al ministero della Salute, che ci sta aiutando nel difficile compito di fornire chiarezza e fare informazione fondata e corretta".