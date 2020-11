Sanita' Calabria: Cotticelli si dimette, a breve nuova nomina Il commissario ad acta per la sanità della Calabria presenta le sue dimissioni a Speranza

Il commissario ad acta per la sanita' della Calabria, Saverio Cotticelli, sta presentando le sue dimissioni al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. E' quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute, che inoltre precisano che il piano Covid-19 (art. 2 DL. 34/2020) per il potenziamento della rete ospedaliera di emergenza e' stato adottato dalla struttura commissariale della regione Calabria il 18 giugno scorso, integrato il 3 luglio, approvato dal Ministero della Salute il 16 luglio e successivamente inviato al Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, cosi' come fatto nelle stesse settimane per tutte le altre Regioni. I termini e le procedure dei piani per aumentare la dotazione di terapie intensive sono gli stessi anche per le Regioni commissariate che li hanno adottati nei tempi previsti. Gia' nelle prossime ore e' prevista la nomina del nuovo Commissario per la Calabria.