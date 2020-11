Covid, Lega: "Nel Lazio situazione insostenibile" La denuncia: "Al San Camillo pazienti non separati"

"Mentre Zingaretti pensa ai posti da occupare nel governo gli ospedali della Regione che dovrebbe amministrare sono in trincea". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in commissione sanita' del Senato Sonia Fregolent con i senatori leghisti laziali William De Vecchis, Umberto Fusco, Gianfranco Rufa. "Ci hanno segnalato di tutto: al San Camillo al pronto soccorso pazienti Covid e non Covid stanno insieme contro ogni protocollo, l'ospedale e' sotto assedio con i camici bianchi costretti ad utilizzare strumenti infetti. Abbiamo gia' presentato un'interrogazione al ministro della salute Speranza, ora gli rivolgiamo un appello: sembra che nel Lazio la pianificazione delle misure anti-Covid proceda come quella 'fatta' dal super commissario della Calabria appena confermato ma subito silurato Cotticelli. Il ministro dia la sveglia a Zingaretti, non siano i cittadini laziali a pagare gli equilibri politici nazionali