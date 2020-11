Altri 312 positivi nel foggiano: situazione critica in Puglia Sale l'elenco dei morti in tutta la regione

1.054 nuovi casi positivi in Puglia su 7.081 tamponi effettuati. 312 hanno riguardato la sola provincia di Foggia, 277 Bari, 91 Brindisi, 112 Bat, 95 Lecce e 154 in quella di Taranto. 13 invece fanno riferimento a residenti fuori regione. Sono 14 i decessi di oggi, di cui 4 nel Foggiano, mentre gli altri riguardano le province di Bari, Brindisi, Bat e Taranto. Ammontano a 601.611 i test effettuati dall'inizio dell'emergenza. I pazienti guariti sono saliti a 7.546. Positivi totali al momento in Puglia 24.935. Prosegue intanto l'indagine dell'Asl per rintracciare i contatti stretti unitamente alle attività di screening.