"Vorrei spararti in bocca": minacce di morte a Zaia Questo il testo dell'email indirizzata al presidente della Regione Veneto

"Sei solo e sempre un Asino, vorrei spararti in bocca". E' una minaccia contenuta in un'e-mail indirizzata al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Lo rivela il quotidiano Il Gazzettino, spiegando che e' stata presentata una denuncia per minacce e diffamazione. Recentemente l'Avvocatura regionale ha presentato altre querele per diversi casi di minacce a Zaia.

