Cefalù, masso si stacca dalla Rocca: 4 famiglie sgomberate Nessun ferito. Le parole del primo cittadino

Un masso si e' staccato la scorsa notte dalla Rocca di Cefalu' finendo su una abitazione di via Pitre'. Lo rende noto su facebook il sindaco Rosario Lapunzina: "Sfiorata la tragedia ieri notte in via Pitre' a Cefalu'. Un masso si e' staccato dalla parete della Rocca cadendo dentro una civile abitazione. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari delle Giubbe d'Italia e la squadra del Saf di Palermo. Quattro famiglie sono state invitate a lasciare le abitazioni e sono state ospitate da parenti e dal Comune in appartamenti stagionali. Stamane sulla parete stanno operando gli uomini del SAF di Palermo".

(ITALPRESS).