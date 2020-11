Covid-19, tre le regioni a rischio La Campania, il Veneto e la Toscana pronte a diventare "zona rossa"

Si attende per questa mattina il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, presentato dal ministro Speranza che anticipa il cambiamento del tricolore sul suolo italiano. Le regioni che al momento potrebbero diventare “zona rossa” sono: la Campania, il Veneto e la Toscana, mentre il Trentino Alto Adige ha già anticipato il lockdown secondo la nuova ordinanza del presidente della provincia Kompatscher. La decisione è stata presa dopo che a Bolzano e in altri dieci comuni erano stati inseriti nella zona rossa, la giunta provinciale ha così deciso di anticipare il governo dopo che la regione era stata inserita nella zona gialla.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha annunciato: "Proclamare la Campania zona rossa è una decisione purtroppo inevitabile, anzi è una decisione tardiva''. Secondo i dati emersi in questi giorni, Campania, Toscana e Veneto che finora erano state inserite nella zona gialla, potrebbero retrocedere verso la valutazione di rischio arancione o persino rossa nel prossimo report del ministero della Salute.

In tutto il Paese i numeri sono in calo, con 32.616 i nuovi casi di contagio ieri e 331 vittime (rispettivamente 7.195 e 94 in meno rispetto agli aumenti del bollettino precedente) ma anche meno tamponi (solo 191mila): l'incidenza dei positivi sui tamponi rimane del 17%.