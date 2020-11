Toti: Da mercoledì Liguria sarà zona arancione Il provvedimento sarà valido per 14 giorni

La Liguria diventera' zona arancione da mercoledi' 11 novembre. Ad annunciarlo e' il presidente della Regione Giovanni Toti con un post su Facebook. "Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza", ha scritto il governatore. Il provvedimento sara' valido per 14 giorni. "Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri piu' o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione - ha aggiunto Toti - Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere". (ITALPRESS).