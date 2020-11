Covid-19, cinque Regioni diventano "zona arancione" Oggi si decide per la Campania

Secondo gli ultimi dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità i contagi da Coronavirus sono in netto peggioramento. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25mila nuovi casi, ma processati meno tamponi, e 365 morti. Da domani Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria passeranno da zone gialle ad arancioni per il prossimi 14 giorni. In queste Regioni i bar e i ristoranti resteranno chiusi l'intera giornata, mentre i negozi saranno aperti. É possibile spostarsi all'interno del proprio Comune di residenza, ma è vietato uscire dal territorio comunale e regionale. Il Trentino Alto Adige e in particolare la città di Bolzano, invece, avevano già anticipato le mosse del governo divenendo zona rossa dalla giornata di ieri. Oggi si decide per la Campania, se passare da zona gialla ad arancione, o addirittura rossa. Nella regione presidenziata da Vincenzo De Luca, ci sono due scenari ben distinti: le città come Napoli e Caserta sono da zona rossa, non solo per numero di contagi ma anche per la disponibilità nelle stretture sanitare, mentre per quanto riguarda Salerno, Avellino e Benevento, nonostante la criticità sembra ancora possibile gestire i casi positivi da Coronavirus.