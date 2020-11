Coronavirus, il lockdown totale è sempre più vicino Il governo deciderà il 15 novembre

L'ipotesi di un nuovo lockdown che interessa tutta l'Italia, indistintamente dalle Regioni, è sul piano organizzativo del governo. L'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte aveva scongiurato questa possibilità, ma ciò che preoccupa è la curva epidemiologica in costante crescita sul tutto il territorio nazionale. Si ragiona su restrizioni ancora più severe come la chiusura dei bar e dei ristoranti il sabato e la domenica a pranzo e la sospensione delle attività commerciali non facenti parte del comparto dei beni di prima necessità. Sebbene il ministro della Salute, Roberto Sperenza e il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini spingono per un ulteriore stretta, il premier Conte vuole procedere con cautela aspettando il 15 novembre. Soltanto domenica prossima sarà infatti possibile stabilire l'efficacia del meccanismo messo in atto, ossia di suddividere l'Italia nelle tre aree di rischio, per contenere i contagi da Coronavirus.