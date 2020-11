Hotspot tamponi rapidi in parcheggio stadio Juventus Cominciate le operazioni di allestimento del Drive Through Difesa

Iniziati nel parcheggio dell'Allianz Stadium, le operazioni di allestimento del "Drive Through Difesa" (Dtf), la struttura ad accesso in auto che ospitera' un hotspot per tamponi rapidi voluto dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con il Comune di Torino e la Juventus. (ITALPRESS).