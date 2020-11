Coronavirus, mascherina in auto: ecco quando utilizzarla Tutte le regole per evitare la multa

Arrivano dal Governo le nuove normative anti-Covid per chi utilizza mezzi di trasporto propri. Come indica l'ultimo Dpcm del 3 novembre, non è vietato trasportare in macchina una persona non convivente, come un amico o un parente, ma è obbligatorio l'utilizzo della mascherina per tutte le persone a bordo. Quindi, i non conviventi presenti nell'abitacolo dell'auto dovranno occupare i sedili posteriori. Mentre, per le persone conviventi sotto lo stesso tetto, non c'è l'obbligo di indossare la mascherina né vale la regola del distanziamento. Invece, a bordo di qualsiasi tipo di automobile con conducente, come auto a noleggio o taxi, è d'obbligo occupare i sedili posteriori. Possono salire a bordo al massimo due persone con mascherina, a meno che non ci sia un separatore in plexiglass tra la parte anteriore e quella posteriore.

Nel caso delle moto, la mascherina è sempre obbligatoria per tutti sotto il casco e si può portare un passeggero solo se convivente, poiché il sellino non soddisfa le norme sul distanziamento sociale. Il passeggero, deve essere un convivente, ed è obbligatorio l'uso della mascherina. Per quanto riguarda l'utilizzo dei monopattini e le bici, occorre essere sempre soli e con la mascherina.

Per chi trasgredisce la normativa sono previste multe che vanno dai 533 ai 1.333 euro.