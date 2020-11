Fontana: "Martina protagonista della campagna anti Covid" Il presidente della regione Lombardia alla ragazza che aveva lanciato il video appello sui social

"Ho chiesto a Martina di partecipare alla nostra campagna di sensibilizzazione e lei, con il coraggio che la contraddistingue, ha accettato". Lo scrive questa mattina su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in riferimento a Martina Luoni, la paziente oncologica di 26 anni, che nel week end scorso aveva lanciato un video-appello per sensibilizzare gli utenti di Instagram sull'importanza del

rispetto delle regole anti Covid. "Martina nei giorni scorsi è stata protagonista di un video incui rivolgeva un appello affinchè tutti fossero ancor più responsabili e seguissero le regole, per contenere la diffusione

del virus, che potrebbe portare al collasso la rete degli ospedali. Situazione che rischia di compromettere la continuità delle cure per chi, come lei, è affetto da una patologia oncologica", si legge nel post di Fontana, "in Lombardia gli interventi salvavita sono sempre stati garantiti e lo sarà anche quello a cui Martina dovrebbe sottoporsi, ma è inevitabile un rinvio di quelli meno urgenti, che sempre sono importanti".

Il messaggio della giovane paziente, conclude il governatore, "invoca una riflessione e un richiamo alla responsabilità di tutti e, sono certo, non resterà inascoltato". (Italpress)