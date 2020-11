Webinar: "Sicurezza stradale: zero vittime" "Un obiettivo da raggiungere con informazione e comunicazione"

Anas in collaborazione con il Comitato italiano dell’Associazione Mondiale della Strada (Piarc Italia) ha organizzato per lunedì 16 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il webinar “Sicurezza stradale:

Obiettivo zero vittime”, in occasione della Giornata mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada. La conferenza online sarà aperta dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Il webinar sarà un importante momento di studio e di confronto con i massimi esperti nazionali e internazionali in materia di sicurezza stradale e dei comportamenti alla guida.

L'evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Automobile Club Italia (Aci), dell’ordine ingegneri della Provincia di Roma, del centro di documentazione giornalistica e della Federazione Europea delle Autoscuole. Inoltre al termine sarà presentato il nuovo spot Anas 2020 sulla campagna di comunicazione “Guida e Basta” - in collaborazione con Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida e dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada.