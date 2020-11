Covid-19: altri 12 decessi in provincia di Foggia Situazione preoccupante in tutta la regione Puglia

Altri 12 decessi in provincia di Foggia da Covid-19. Ma è tutta la Puglia a far registrare dati pesantissimi. Altri 10 morti in provincia di Bari, 8 in quella di Bat, 4 Brindisi, 1 Lecce e 4 nel territorio di Taranto.

1.434 sono state oggi le persone risultate positive, così distribuite: 679 in provincia di Bari, 54 Brindisi, 150 Bat, 232 Foggia, 121 Lecce, 183 Taranto, 15 residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono 30.442 i casi confermati nell'intera regione Puglia dove nelle ultime ore sono state ulteriormente rafforzate le misure di prevenzione e non si escludono provvedimenti ancora più drastici.