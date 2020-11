Boccia ad Arcuri: un Covid hotel in ogni provincia La richiesta per ridurre la pressione sugli ospedali

Nel corso della videoconferenza con gli Enti locali, il governo con il ministro Francesco Boccia ha dato incarico al commissario Domenico Arcuri di "attivarsi immediatamente, d'accordo con le Regioni e i Comuni, per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid Hotel che serviranno a ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e a curare i contagiati senza sintomi gravi che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare". L'obiettivo, secondo quanto si apprende, è di avere un Covid hotel in ogni provincia italiana.