Covid: sindaci vercellesi donano saturimetri e mascherine L'iniziativa del Comune

L'amministrazione comunale di Santhia' (Vercelli) ha deciso di fornire mascherine gratuite ad alta protezione (ffp2) ai concittadini che si recheranno in luoghi particolarmente sensibili, come ad esempio strutture sanitarie, ospedali per visite di controllo e operazioni programmate, o in luoghi in cui e' necessaria la massima sicurezza per se' e per gli altri. Chi avra' questa necessita', spiega il sindaco Angelo Cappuccio, potra' concordare tramite mail il modo con cui ricevere le mascherine. "In periodo di pandemia e' importante proteggersi - sottolinea il primo cittadino -, soprattutto quando ci si reca in luoghi in cui il pericolo di contagio e' alto".

Ad Asigliano lunedi' l'amministrazione guidata dalla sindaca Carolina Ferraris eseguira' una campagna di test rapidi a pagamento per la popolazione, su adesione volontaria. Mentre a Balocco, altro centro della pianura vercellese, il sindaco Gian Mario Morello regalera' a ogni famiglia un saturimetro per il controllo dell'ossigeno. "Abbiamo preferito fare questa donazione ai nostri concittadini - sottolinea -, piuttosto che gli auguri di Natale con il panettone".