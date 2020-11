Covid: a Reggio Calabria scuole chiuse fino al 28 novembre La decisione del sindaco Giuseppe Falcomatà

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata', ha disposto la sospensione, "a tutela della salute pubblica", delle attivita' didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado della citta', sia pubbliche e private, con esclusione delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, con decorrenza dal 16 e al 28 novembre 2020, "salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica". L'ordinanza dispone "l'attivazione, laddove possibile, della didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuita' scolastica in modo strutturato e organizzato; che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali". E' previsto, inoltre, che vengano effettuati in tutte le scuole gli interventi di sanificazione.