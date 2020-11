Covid, Brusaferro: le misure funzionano ma ancora troppi casi le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità

"Dopo un Rt che ha avuto un picco nella seconda metà di agosto c'è stato un calo, poi a ottobre è andato crescendo. Questa settimana possiamo censire una lieve riduzione dell'Rt che però ancora non si traduce in un calo della curva: se da un lato c'è un'indicazione che le misure adottate stanno funzionando, dall'altro il numero di casi è ancora significativo e quindi non c'è da allentare l'attenzione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro in una conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica. "La gran parte dell'Italia è nello scenario 3, con alcune Regioni nello scenario 4, con un Rt superiore a 1.5", ha continuato Locatelli, spiegando che le persone che contraggono l'infezione "stanno crescendo, anche se non stiamo ancora a livello di marzo. Il numero di persone anziane in questa fase è cresciuto". "La parte degli asintomatici supera il 50%, così come sono costanti i casi con sintomatologia lieve e severa: è importante perchè sono quelli che principalmente impattano sui servizi sanitari". "Sta crescendo il sovraccarico un po' in tutti i servizi assistenziali e questo ci dà un monitoraggio sulla difficoltà di tracciare tutte le catene di contagio", ha detto ancora.