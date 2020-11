Covid, Vaia: "Continuiamo cosi e Natale sarà in famiglia" Il direttore sanitario dello Spallanzani: "L'italia non ha bisogno di minacce"

"Il popolo italiano non ha bisogno di messaggi a mio avviso oscurantisti, di minacce.Minacciare di non poter trascorrere un Natale in serenita', seppur in sicurezza, con i propri cari, non fa bene". Lo ha detto in un intervento a Rainews24, il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Se continuiamo cosi', intervenendo in maniera chirurgica laddove ve n'e' ancora necessita', sono convinto che ce la faremo, che in sicurezza potremo vedere i nostri cari e stare tutti insieme a Natale. I catastrofisti la smettano di dare messaggi negativi, ma la nostra risposta al catastrofismo deve essere unica: applichiamo le regole e non lasciamoci prendere dallo sconforto. Io sono per guardare i numeri e le cose, oggi ci dicono che, cosi' andando avanti, noi ce la possiamo fare"