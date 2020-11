Covid, Di Maio: "La luce in fondo al tunnel è il vaccino" Il commento del ministro degli esteri

"La luce si vede in fondo al tunnel ed e' il vaccino, tra dicembre e gennaio. Noi abbiamo sottoscritto dei contratti e non abbiamo notizie che stravolgano le tempistiche - prosegue - Dialogando con i miei omologhi, ci diciamo che l'unico strumento per far ripartire il mondo e' il vaccino". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a 'L'aria di Domenica' su La7. E aggiunge: "Io no vax? Non lo sono mai stato, mi sono vaccinato in passato e vaccinerei mio figlio". (ITALPRESS).